港區國安法：國安法Q＆A　塞港鐵堵機場乞外制裁隨時違法

示威者打爛交通燈，影響公共道路安全以脅迫當局遂行其政治目的，已構成恐怖活動之嫌。

「港區國安法」昨夜（6月30日)11時生效，6個章節共66項條文中，就中央及本港的機構、罪行及處罰等均有詳細規定，不少條文均是針對去年反修例衝突中不法行為，如「和你返工」阻塞港鐵、破壞交通燈；「和你飛」堵塞機場；以「家長車接放學」為名接送示威者離開現場避責等行為均可能違法。

法例更明確指出，請求外國政府向港府和中央施壓等行為屬違法。按照相關規定，即使有抗爭者聲稱是「和理非」，亦有機會墜入法網，觸犯參與恐怖主義活動和顛覆國家政權等嚴重罪行。

問：反修例風波中，示威者破壞交通燈和港鐵設施，以癱瘓交通的行為屢見不鮮，有關行為今後會否觸犯港區國安法？

答：法例第3章第3節「恐怖活動罪」的第24條，列明「為脅迫中央人民政府、香港特別行政區政府或者國際組織或者威嚇公眾以圖實現政治主張」等即屬犯罪，當中包括「破壞交通工具、交通設施、電力設備、燃氣設備或者其他易燃易爆設備」。

因此，若以破壞交通設施或其系統，藉此脅迫港府，以至是中央政府等達到其政治主張，即屬違法，輕則判處3至10年有期徒刑，若有關行為引致他人重傷、死亡或公私財產受重大損失，則會被處以無期徒刑，或10年以上有期徒刑。

問：港鐵「和你塞」、機場「和你飛」等活動，有人認為是「和理非」行為，未來這類活動違法嗎？

答：同上一條文中，包括「嚴重干擾、破壞水、電、燃氣、交通、通訊、網絡等公共服務和管理的電子控制系統」，犯案者亦會被判囚3至10年，甚至是無期徒刑。

問：抗爭現場不乏「黃藍對決」，多次有持相反意見人士遭到「私了」，身體造成嚴重傷害，此類行為獲規管嗎？

答：港區國安法第3章內條文亦針對「人的嚴重暴力」，致人重傷、死亡或財產受重大損失，會被判處無期徒刑，或10年以上有期徒刑。

問：去年不少人駕車接載示威離開示威及衝突現場，以逃避刑責，甚至送糧食、捐物資或募捐等，相關活動會否墮法網？

答：國安法有關「恐怖活動罪」的第26條，列明「為恐怖活動組織、恐嚇活動人員、恐怖活動實施提供培訓、武器、信息、資金、物資、勞務、運輸、技術或者場所等支持、協助、便利，或者製造、非法管有爆炸性、毒害性、放射性、傳染病病原體等物質以及以其他形式準備實施恐怖活動的，即屬犯罪。」

若示威被官方定性為「恐怖主義活動」，接載示威者、運送物資到示威場地、甚至是遙距捐款，亦有機會被視為向恐怖分子提供「資金」、「物資」、「勞務」、「運輸」、「協助」和「便利」，可被判處最高5年有期徒刑、拘役或管制；情節嚴重者，則可被處以5至10年有期徒刑，以及罰款或沒收財產。若相關行為同時構成其他罪行，則會依照處罰較重的罰行。

問：香港不少人或團體請求外國政府制裁港府或北京政府，有不少政治人物遠赴英、美等地求援，這類走「國際線」的行為，還能繼續嗎？

答：國安法第3章第4節「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的第29條，「為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施」對香港或中國制裁、封鎖或者採取其他敵對行為者，一經定罪，可被判罪3至10年有期徒刑，罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。