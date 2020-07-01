政府推出「研究人才庫」鼓勵投身創科　每月津貼1.8萬至3.8萬元

創新科技署宣布，將「研究員計劃」和「博士專才庫」整合為「研究人才庫」，將資助每間合資格公司或機構聘用最多4名取得學士、碩士或博士學位的創科人才進行研發工作，讓僱主在聘用研發人員時有更大靈活性。

「研究人才庫」旨在鼓勵大學畢業生投身創科行業，以及培育更多創科人才。每名研究人才的聘用期一般最長為3年。擁有本地大學學士學位的研究人才每月最高津貼額為18,000港元，擁有本地大學碩士學位的研究人才的每月最高津貼額為21,000萬港元，而博士學位研究人才的每月最高津貼額則為32,000港元。

所有在香港進行研發活動的科技公司、香港科技園公司和香港數碼港管理有限公司的培育公司及從事創科工作的租戶，以及獲「創新及科技基金」資助進行研發項目的機構和公司均可申請。

「研究員計劃」和「博士專才庫」現時資助合資格公司和機構，分別聘用兩名研究員和兩名博士後專才進行研究及發展（研發）工作。過去3年，「研究員計劃」資助了逾2300個研究員職位，資助額約7.8億港元。至於2018年8月推出的「博士專才庫」，至今已批出約6.3億港元以資助超過1030名博士後專才。