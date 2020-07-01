所有公共圖書館下周二可入場　2泳池4泳灘周五重新開放

新冠肺炎疫情緩和下，康文署轄下的康樂設施及場地將陸續重新開放，署方今日(1日)宣布，所有表演場地的入場人數限制將於周五(3日)起放寬，而所有香港公共圖書館及附設的學生自修室則會於下周二(7日)起回復開放。

康體設施方面，露天劇場、室內和戶外康樂設施的觀眾席將於周五起重新開放，其中梅窩游泳池和北葵涌賽馬會游泳池及香港島南灣泳灘，新界區近水灣泳灘、下長沙泳灘及清水灣第一灣泳灘亦會於同日重開，惟其餘泳灘繼續關閉，救生服務亦繼續暫停。

場內沖身間或裝有分隔板的淋浴花灑頭「隔一個，開一個」的安排亦會於同日取消，至於沒有分隔板的沖身花灑頭仍須繼續維持相隔1.5米開放。

文化設施方面，康文署轄下的博物館和文化場地舉行的公眾節目，包括香港電影資料館的電影節目，入座或使用人數限制將在7月3日起，由原定可容納人數的五成放寬至八成，但相連座位不得超過16個的限制則繼續。場地租用人可恢復舉行畢業禮活動，表演場地設施內則仍嚴禁飲食。

露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動及銷售活動的預訂申請，會繼續暫停至另行通告，兒童設施亦將繼續暫停開放。

署方表示會繼續實施特別措施，包括於開放期間安排清場時段進行清潔，並留意有關情況，以適時檢視安排。