學校七一辦升旗儀式　數十名師生家長參與

今日(1日)是國歌法生效後迎來的首個七一，按教育局發出的指引，學校舉辦慶祝元旦、七一、十一的活動時，須升掛五星旗和區旗及奏唱國歌。何文田創知中學今早8時在禮堂舉行升旗儀式，有數十名師生及家長在場觀禮，奏唱國歌的儀式開始時，全場人包括需要坐輪椅的老婦隨即站立，疫情下為避免身體接觸，每人亦需分隔一個身位。

校長黃晶榕在致詞時表示，本港在過去一年經歷一場「政治風暴」，但隨着《國歌法》及《港區國安法》先後立法，深信香港在中央政府的保護、指導和監督下，「一國兩制」定必行穩致遠，「東方之珠一定會更加璀璨奪目！」

另外，教育局局長楊潤雄今早亦出席香港教育工作者聯會黃楚標中學舉行的升旗儀式，楊在Facebook發文指，《港區國安法》維護國家主權、安全和發展利益，是所有中國人，包括香港市民的共同義務和權利。他指，教育局會開展國家安全教育，在課程、教學資源及教師專業培訓等各方面採取多元化措施，促進學生認識港區國安法的立法背景、內容、其重要性及意義，提高國家安全意識和守法意識。