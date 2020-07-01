港區國安法：刊憲至今未有英譯本　時事評論員批港府效率慢

陳雲生指港府刊憲14小時仍未有英譯本，或令外國別有用心之徒去曲解法例。

《港區國安法》昨(30日)深夜11時刊憲生效，共6章66節，涵蓋4大罪行，包括分裂國家、顛覆國家、恐怖活動及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。政府已把港區國安法全文上載憲報網站，惟事隔14小時，仍未見有英文全譯版上載。有時事評論員批評，港府效率太慢，遲遲未有英文譯本，有機會令外國別有用心之徒去曲解該法例。

根據政府憲報網站，現時港區國安法英文版，只有首頁是用英文書寫，目錄開始全部為中文，全文更未有任何英文翻譯，相當不便。時事評論員陳雲生指出，港區國安法不單止香港市民會看，在香港有業務的外國公司、居港外藉人士亦需要看，國際更應該要看，故盡快推出英文版是必須的。

他指出，由法例全文刊登至今已有逾14小時，惟至現時都仍未有英文原文，有機會令外國別有用心的人曲解法例，尤其不少意圖反中亂港的主謀均在外國，認為港府應有不少法律專長人士，可盡快進行翻譯。他又指出，香港不少文件均以英文本為準，認為回歸後應要廢除此項，惟港人已習以為常以英文本為準，故盡快推出英文譯本，可令法例更清晰示人。