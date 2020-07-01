港區國安法：英媒指條文含糊　北京不再在乎國際想法

《港區國安法》正式生效，全球多國均表關注。英國傳媒評論指，國安法反映北京已不再在乎國際社會的想法，亦透露了北京現時的整體傾向。另有香港法律專家受訪指，情況令外國人以至外資感到憂慮。

英國天空新聞台記者切希爾（Tom Cheshire）周二（6月30日）撰文指，《港區國安法》符合評論員最悲觀的預期，又指條文有很多可能斟酌之處，但魔鬼不是在細節，而是在於其含糊性。他指，該法涉及罪行的定義廣泛，但最終話語權卻在北京，釋法權亦在全國人大常委會而非香港。

切希爾形容，今次是香港回歸23年來最重大的改變，目前難以確切說出香港會有甚麼後果。他指出，中國過去多年享受經濟增長迅速，至少願在口頭上回應國際議論及承諾，但現在已不願等那麼久或顧及國際的想法，可能是為了趁其他國家忙於應對新冠肺炎疫情，把握今次時機。

澳洲外長佩恩周二表示，擔心國安法影響香港的司法獨立及港人享有的權利和自由。英國外相藍韜文指立法是嚴峻的一步；歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾則指，該法嚴重破壞香港的高度自治，對此深表遺憾。

英國《金融時報》指該法引來各國批評，報道引述香港大學一名法律專家指，該法比預期更糟糕，認為它的「治外法權」效應令外國及外國投資者感到憂慮，在香港過境有被捕風險，現在已沒有人可感到安全。美國《紐約郵報》則形容，北京對香港的自由判處死刑。