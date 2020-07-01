港區國安法：保安局指警副處長主管國安處　勾結境外勢力須監禁

《港區國安法》昨日(6月30日)通過納入《基本法》附件三，並於晚上11時刊憲生效。保安局局長李家超今日(7月1日)在記者會證實警隊已成立國家安全處，將由警務處副處長擔任主管，現正物色人選。他又指，恐怖活動及勾結境外勢力必需監禁。

李表示，國家安全委員會負責收集分析、調查有關案件、培訓及開展國家安全調查等，而駐港國家安全公署則根據國家安全形式，負責督導、指導工作，按《港區國安法》依法行事。李強調，特區政府承擔處理主體責任，絕大部分案件均有特區政府調查、審理，只有特別情況下才由中央處理，而保安局主責兩部門的協調、聯絡工作。

至於條例指出，對有合理理由懷疑擁有與偵查有關的資料或者管有有關物料的人員，要求其回答問題和提交資料或者物料，會否影響傳媒採訪，李家超則指，有關條文是《有組織及嚴重罪行條例》的延伸，屬於現有法例的延伸，目的是針對四大罪行，警方及紀律部隊在有足夠證據的情況下，可經律政司向法庭申請提供資料。至於有人士叫口號，又是否違法，他則指，執法人員根據經驗判斷有關人士可能涉及違法，便可做出拘捕、調查、搜證，甚至檢控。

特首林鄭月娥出席記者會時談及，國家此次宣布由國家層面立法，希望藉《國安法》完善體制，讓香港能夠繼續行落去。林鄭承認，回歸至今特區政府未能認真處理一國及地區關係，未能做好維護國家安全的責任，包括未能完成《基本法》23條立法，同時未能做好推廣國家歷史的宣傳，促進中央及地區的發展，令香港出現問題，並一觸即發。

她表示，國家此次立法顯示中央有決心恢復香港穩定、保護奉公守法的市民，不被一小撮人的行為影響，維護大多數市民的權益並完善一國兩制，體現中央對特區的高度信任，未來特區政府會做好執行工作。至於執行的經費方面，則由財政司司長從一般收入帳目撥出。

律政司司長鄭若驊指《港區國安法》包括三大類法律。第一是組織法，列明香港成立維護國家安全委員會的組織架構。第二是實體法，解釋犯罪行為及相關刑罰。第三是程序法，解釋檢控和司法程序，例如由行政長官指定法官審理相關案件等。鄭強調法律條文清晰，整體按香港所熟悉的程序進行。

另外，律政司需設立專門部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務，鄭若驊指工作已大致完成，已安排相關同事，準備需要時開展工作，但仍然需要時間公布部門負責人。

被問及如何界定「憎恨」政府及中央，鄭指，並非由個別行為可以定奪是否違法，需要整體行為考慮。另條文亦清楚指出，涉及組織、策劃及顛覆國家，才會構成違法。