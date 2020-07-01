港區國安法：加細字扮「不要」港獨　大律師指難逃法網

一名男子的藏有港獨旗上以白色筆寫有「不要」細字。

今日(1日)下午銅鑼灣遊行前夕，一名男子在銅鑼灣百德新街遭到警方截查，並在其背囊內搜出一支港獨旗，他涉嫌違反港區國安法被捕，成為港區國安法實施後首名被捕人士。不過，細心發現，原來該名男子藏有的港獨旗上，以白色筆在「香港獨立」前寫上很細小的「不要」二字。

執業大律師龔靜儀指出，該男子的行為只是「掛羊頭賣狗肉」，因港獨旗本來就有港獨意味：「既然不要香港獨立，點解你要袋住支旗，而唔選擇丟咗佢呢？」另外，該男子被捕時正穿着印有「Free Hong Kong 光復香港 時代革命」的衣服，頗有政治意味，而出現的地方亦是被警方發出反對通知書的遊行集會現場，意圖已非常明顯，即使在旗幟上寫上「不要」二字，亦難令人信服。

至於最終是否會定罪，龔靜儀說，仍要視乎開庭時被告人是否有合理抗辯理由，以及法官是否接納。另外，若在往後的審訊中，發現該等逃避法律責任的行為，是有組織在背後網上教唆，有關人士也有機會違法。

有意見指該男子只是藏有港獨旗，並未有展示，難構成煽動國家分裂罪。執業大律師陸偉雄認為，無展示或能成爲一個抗辯理由，但由於新法目前仍無例可依，故是否有充分證據檢控仍有空間討論。