港區國安法：銅鑼灣示威者破壞商店　或干犯新例

全國人民代表大會昨日(6月30日)通過《港區國安法》草案，並於即晚11時刊憲生效，有網民及團體今(7月1日)於港島區發起遊行，期間疑有示威者於銅鑼灣及天后一帶「裝修」多間商店，包括連鎖咖啡店及餅店，有關人士或已干犯港區國安法，最高可被判處無期徒刑。

至下午4時許，疑有示威者破壞位於天后英皇道一間星巴克的落地玻璃，整塊玻璃滿布裂痕。另外，銅鑼灣波斯富街一間美心餅店亦被「裝修」，示威者打破其櫥窗後逃去，店內職員隨後拉下鐵閘並打掃地方，現場遺下一地玻璃碎。據悉，當時一名男子向該餅店扔磚頭，店內沒有顧客，期間無人受傷。

警方表示，下午約5時，銅鑼灣波斯富街及天后英皇道分別有2間店舖被暴徒破壞，多塊玻璃被擊碎，警告違法者切勿心存僥倖，以為犯法後即場逃脫，便不用承擔法律責任，稱不會放過任何1宗案件，務必追查到底，將所有潛逃的疑犯繩之於法。另外，警方在銅鑼灣波斯富街一度被大批暴徒包圍，基於現場情況，曾施放催淚煙。

港區國安法條文列明，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動即屬犯罪，當中包括以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全，意味着破壞商店的示威者或已干犯法例。有關人士輕則判處3至10年有期徒刑，若有關行為引致公私財產受重大損失，則會被處以無期徒刑，或10年以上有期徒刑。