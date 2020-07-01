港區國安法：設「二五仔」條例　舉報可獲減刑

《港區國安法》條文出爐，詳列四大嚴重罪行，違者處罰絕不手軟。而條文中第33條則設立「二五仔」條例，列明犯罪過程中，自動放棄或有效防止罪行發生、自首及揭發他人罪行的情況可獲減刑。

《港區國安法》第33條規定，有3類情形可以對有關犯罪行為人、犯罪嫌疑人、被告人從輕、減輕處罰，而犯罪較輕的，更可以免除處罰。第一類是在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結果發生的；第二類屬於自動投案，如實供述自己的罪行。

第三類則是俗稱的「做二五仔」，即揭發他人犯罪行為，如查證屬實，或者提供重要線索得以偵破其他案件的，則可獲得減刑。

至於相關執行部門的經費問題，條文中列出，特區政府警務處和律政司作為主要執行部門，設立專門處理維護國家安全事務部門。有關維護國家安全的開支和所涉及的人員編制，經行政長官批准後，由財政司司長從政府一般收入撥出，不受現行法律規管。財政司司長須每年就款項控制和管理向立法會提交報告。

而駐港國安公署則會負起監督、指導、協調、支持香港特區履行維護國家安全的職責，包括分析形勢、分享信息等。公署的經費則由中央負擔。