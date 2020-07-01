中環灣仔繞道再壞空氣淨化系統　須局部暫停運作

中環灣仔繞道問題多多，其空氣淨化系統又再損壞。路政署公布，繞道通風大樓的空氣淨化系統中，有一台抽風風扇的扇葉組件出現損壞。署方在本周日(6月28日)晚上接獲繞道工程顧問公司通知，為安全起見，該大樓的空氣淨化系統已局部暫停運作，以進行調查工作，而根據空氣監測數據，繞道內的空氣質素並沒有受到影響。

路政署指，工程顧問公司昨日(6月30日)凌晨對3座通風大樓內其餘32台抽風風扇進行初步檢測，結果沒有發現異常情況。路政署已責成工程顧問公司及承建商盡快調查事件成因，全面檢查3座通風大樓的所有風扇，以進一步確保所有風扇均能正常運作。

路政署稱，對繞道內的抽風風扇再次發生異常損毀情況極表關注，會聘請獨立專家徹查整個抽風系統的設計、建造與監管系統，嚴肅跟進及調查事件的成因，並會追究相關責任問題。若日後調查確定事件的成因與責任，政府會就事件導致的損失向有關方面嚴肅追究。

通車一年半的中環灣仔繞道多次爆出工程甩漏，除東網早前揭發繞道滲漏情況嚴重，甚至波及機房和行政大樓外，全面通車初期亦曾出現空氣淨化系統部分風扇組件損壞，今次已是第二次爆出空氣淨化系統損壞事件。