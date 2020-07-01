港區國安法：議員指媒體如實報道政府醜聞 不唱衰香港不違法

《港區國安法》有關勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的條文，「通過各種非法方式引發港人對政府或中央人民政府產生憎恨情緒，並可能造成嚴重後果」，令人關注傳媒會否易墮法網，最重可判終身監禁。議員葛珮帆認為，法例原則清晰，傳媒並非勾結外國勢力危害國家安全，秉承專業操守採訪及報道事實真相，不會因此墮入法網。

法例第3章第4節條文列明，直接或間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援，通過各種非法方式引發港人對政府或中央人民政府產生憎恨情緒，並可能造成嚴重後果，均屬違法，一經定罪，可被判罪3至10年有期徒刑，罪行重大的，判10年以上有期徒刑或終身監禁。

葛珮帆表示，假如傳媒機構接受外國機構收買或指使，抹黑香港或中央政府，或到外地作出不符事實的裁制呼籲，唱衰香港，令港人對香港或中央政府產生憎恨情緒，便可能觸犯法例。

她舉例說，有傳媒與外國機構關係密切，若以非法手段取得國家機密資料，從而煽動港人對政府的憎恨或仇恨情緒，可能違反港區國安法。但如果傳媒以合法方式，正常揭露官員貪污或僭建等與公眾利益有關的罪行，不涉及危害國家安全，不會觸犯法例。