港區國安法：防暴警裝備重達40磅　學者指難追暴徒促購輕裝

儘管本港已正式實施《港區國安法》，但黑暴未有因此而消失，相反變本加厲，今日(1日)藉7.1在港島大肆破壞，導致多名警員受傷。有學者指，防暴警員裝備最重達40磅，部份更是穿上短靴，要追捕穿上波鞋又沒有任何裝備的暴徒，可謂舉步維艱，加上戰術欠靈活，未有採取圍堵策略，致暴徒走失，賠了夫人又折兵，認為警隊管理層應痛定思痛，為防暴警員引入輕巧的裝備，減輕警員的負擔，令他們可對暴徒「急起直追」，重挫黑暴勢力。

據了解，現時防暴人員的隨身裝備最高重達40磅，包括防暴頭盔、防毒面具、急救包、圓盾、高1.65米長盾，防彈衣、手扣、伸縮警棍、胡椒噴劑、催淚彈、左輪手槍，部分警員會配備俗稱「大口仔」的法德魯防暴槍、雷明登霰彈槍、AR-15半自動步槍、海綿彈發射器、胡椒球發射器，有需要時更要穿上俗稱「鐵甲威龍」的盔甲，由15件不同部件組成，淨重9磅。

據悉，警隊自2014年佔領行動後，已向外國購入重量較輕巧的裝備，去年購入近4000套「戰術套裝」，可防火阻燃，刀石不穿的保護背心、能載五件催淚煙或橡膠子彈的彈袋等，重量不超過5.9公斤(約13磅)，但數目仍然有限。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，本港已踏入夏季，防暴警員大熱天時要背負重達四十磅裝備，不但汗流夾背，「真係好難走得郁」，加上示威者一般都是較年輕力壯，他們沒有特別裝備，大多只穿波鞋，跑得一定比穿短靴的防暴警員快，認為警方應增購更多輕巧及具保護力的裝備，並要增加警力，使用圍堵戰術追捕暴徒，還香港寧靜。