在港機場禁區轉機處旅客 3人今返原出發地3人仍滯留

本港恢復部分航機轉機服務，多名旅客因沒注意本港及內地出入境限制，過程中亦涉航空公司安排失誤，導致有16名旅客滯留本港機場禁區多日。機場管理局表示，今日有3名原滯留機場禁區轉機處的旅客，乘搭航班離開香港國際機場，返回當初抵港航班的出發地。現時仍有3名滯留機場的旅客，全部於禁區隔離區等候安排。

機管局表示，現時仍滯留機場的3名旅客，全部於轉機禁區隔離區等候安排，不能隨意離開該區域，並只可使用專用的洗手間，以避免與其他旅客及員工接觸，航空公司負責運送食物及毛毯予滯留旅客。

早前有10名從杜拜飛抵本港旅客，在機場轉機禁區滯留五日後，獲安排入住鯉魚門度假村檢疫中心，經檢疫後證實沒有受感染。

現時仍然滯留在機場轉機禁區的3名旅客，包括滯留近20日的劉姓內地老婦，她今在微訊上寫道，「我回家的路怎麼這麼難？」她又說自己患高血壓、高血糖，而九旬母親病危，懇求港府批准她回家鄉，讓她陪伴母親度過最後時光。