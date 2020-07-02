港區國安法：港島騷亂370人被捕　逾百親友多間警署外守候

全國人民代表大會前日(6月30日)通過《港區國安法》草案，法例即晚11時刊憲生效，有網民及團體藉昨日(7月1日)香港回歸23周年在港島區發起遊行。大批市民在銅鑼灣及灣仔一帶聚集，有示威者一度衝出馬路，佔據多條行車線，有警員更被攻擊受傷。

警方指昨日(7月1日)中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有人群集結叫囂、縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞。警方多次發出口頭警告，但人群拒絕依從，繼續四處堵路破壞，遂採取拘捕行動。截至昨晚10時，警方拘捕約370人，當中6男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器等。據悉，當中包括3名海關人員。

據悉，被捕人士分別被送往北角、香港仔、馬鞍山多間警署扣留，逾百名親友分別在多間警署訪尋被捕人士。至昨日深夜11時許，北角警署外有近50人守候，另外，香港仔警署外有約30多人；料部分被捕人士可能要等到今日(2日)早上才有機會保釋，而涉嫌違反《港區國安法》的10名男女，暫未知可否獲准保釋。