東方日報A1：萬人挑戰國安法　拉得10個

《港區國安法》前晚正式在本港實施，但亂港分子及黑暴仍無視嚴法，更趁法例實施後的首個七一回歸日繼續示威，萬人出動，銅鑼灣及灣仔一帶有大批暴力示威者利用雜物堵塞馬路、縱火和破壞商舖，街上依然見到有人揮動「港獨」旗幟和美、英國旗，港府尚未能夠止暴制亂。警方噴椒、施放催淚彈和發射水炮驅散示威者，並拘捕三百七十人，當中六男四女涉嫌違反《港區國安法》。

有團體趁昨是回歸廿三周年，在港島發起遊行，之前遭警方拒絕發出「不反對通知書」。縱然遊行集會未經批准，但昨午起仍有數百名市民在銅鑼灣及灣仔一帶聚集，他們不時高叫反對《港區國安法》及香港獨立等口號，現場亦有人揮動美國國旗。至下午港島一帶更集結逾萬名示威者。

未幾，銅鑼灣有大批身穿黑衣的示威者衝出馬路，一度佔據了往灣仔方向的六條行車線，亦有示威者在維園對外的高士威道築起雨傘陣，與警方對峙。警方先後在百德新街、記利佐治街及堅拿道西天橋底多處舉起藍旗，警告現場人士正參與非法集結；警方並舉起新引進的「紫旗」，警告示威者的行為或已觸犯《港區國安法》。

惟黑衣暴徒變本加厲，他們在軒尼詩道行車線焚燒雜物，又將穿有鐵釘的膠管灑落在路中心，又用雜物製造路障，企圖截斷交通。為阻止示威者破壞行徑，警方多次噴射椒霧，驅散人群，期間有多名記者「中椒」需洗眼。警方又在時代廣場外發射多發胡椒球彈，並於波斯富街近利舞臺一帶使用手擲式的催淚彈，現場冒起刺鼻白煙，途人爭相走避。警方水炮車昨日不斷在港島區來往穿梭，早上在上環的中聯辦外戒備，下午則在銅鑼灣堅拿道和天后英皇道噴射水柱，驅散聚集示威者。

警方昨在港島制服多名示威者，部分人被警員合力按在地上，而高士威道近皇仁書院一帶，有約三十人被警方要求坐低、雙手放頭，面向球場。傍晚時分，有多名示威者竄入銅鑼灣時代廣場，並於商場內築起傘陣抵抗；警方進入商場執法，並在商場中庭位置拉起封鎖線，截查多名可疑人士，當中有人反抗，被警方制服。

警方表示截至昨晚十時共拘捕逾三百人，包括三名海關人員。至於六男四女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕者分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢及管有攻擊性武器等。其中九名涉嫌違反《港區國安法》人士，年齡介乎十五至四十六歲；當中一名卅八歲男子是在百德新街被警員截查時，從其身上搜出一支寫有「香港獨立」旗幟；另一名被捕廿三歲男子則在灣仔一帶涉嫌駕駛電單車撞向警員，車上插有一支寫有「光復香港 時代革命」旗幟，事件中三名警員受傷。另外三名分別廿四、十九和廿六歲男子，涉穿上寫有「光復香港，時代革命」T恤、被搜獲寫有「光復香港，時代革命」貼紙，以及揮動印有「香港獨立」旗幟。

女被捕者方面，一名四十六歲女子在銅鑼灣東角道展示寫有「香港獨立」紙牌，並貼有美國及英國國旗；而在銅鑼灣羅素街近堅拿道東一帶，則有兩名卅六歲女子被搜到持有寫上「民族自強 香港獨立」標語的印刷品。另有一名十五歲少女則在銅鑼灣利園山道揮動印有「香港獨立」的旗幟。醫管局表示，截至昨午六時，四名男子在衝突中受傷，送往東區醫院，全部人情況穩定，年齡介乎廿至四十三歲。

中國人民解放軍駐香港部隊新聞發言人韓鈾中校發聲明指，駐港部隊堅決擁護香港國安法頒布實施，駐軍官兵將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹一國兩制方針，依法履行防務職責。

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