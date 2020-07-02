探射燈：電子煙設計新潮入侵校園　教育界促立法

食物及衞生局早前委託香港大學公共衞生學院進行調查，結果顯示愈來愈多從不吸煙的中學生，分別透過加熱煙及電子煙而開始吸煙，反映另類煙正入侵校園。有中學校長指，另類煙透過社交平台及名人效應進行營銷，引發公共衞生災難。有議員指情況非常嚴重，要盡快立法禁止另類煙。

調查發現，約20%至40%從不吸煙的中學生，分別透過加熱煙及電子煙而開始吸煙，亦有超過70%現時吸食另類煙的中學生同時吸食傳統煙，成為雙重吸煙者。香港資助小學校長會主席鍾麗金指，現時加熱煙及電子煙設計新潮，外形設計如電子充電器、USB記憶體等，導致老師在校內難以察覺。而且另類吸煙產品味道淡，導致學生即使吸食後，老師、家長或社工難以發現。

「《條例草案》（《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》）可以用功虧一簣嚟形容，立法失敗嘅代價係年輕人會繼續可以由不同渠道接觸到呢啲另類煙，甚至有機會食食吓再食埋傳統香煙。」教育界議員葉建源指，加熱煙及電子煙等另類煙現時已逐漸在年輕一代中成為潮流，立法工作刻不容緩，「政府要喺下個立法年度一開始就再提交法案。」

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