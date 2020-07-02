探射燈：電子煙黑市化　不明物質傷害人體

黃漢威直言，坊間有指電子煙比傳統香煙對人體傷害較少的說法並不準確。

近年電子煙及加熱煙大行其道，惟現時售賣含尼古丁及煙草的加熱煙煙彈均屬違法，有出售加熱煙機及電子煙的商戶更「變招」，提供另類途徑予客人購買。有議員直指電子煙產品變得黑市化，影響政府稅收。而醫生則指，加熱煙及電子煙本質上雖有分別，但兩者均對人體有害。

議員柯創盛表示，吸煙危害健康，不論傳統香煙或電子煙相關煙草產品，均會對身體構成影響。對於有關商戶提供另類途徑予顧客購買含尼古丁的電子煙產品，如煙彈等，他直指變相令出售煙彈變得地下及黑市化，除影響政府正常稅收外，亦讓市民覺得政府把關不力，他促政府檢視相關政策。

「加熱煙同傳統煙差唔多，都係會上癮，對人體嘅傷害一樣會有，而電子煙就更加有潛在風險，因為你唔知啲煙油加熱後會釋出啲咩化學物，啲煙究竟係啲咩呢？」耳鼻喉科專科醫生黃漢威指，去年美國就有超過2000宗與吸食電子煙相關的不明肺病個案，引起當地監管相關產品的討論。

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