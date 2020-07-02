探射燈：東網直擊違規售電子煙猖獗　未成年試啱味先買

《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》6月初因法案委員會決定中止委員會運作而「難產」後，違規出售電子煙及加熱煙等另類煙產品更形猖獗。東網記者直擊有商舖違法出售含尼古丁的電子煙油，甚至肆意賣給未成年人士；有不法商人更利用網上交易及郵寄等方式企圖逃避法律責任。有議員狠批政府歎慢板，促請相關部門於新一個立法年度盡快向立法會提交草案。

旺角1間電子煙專門店展示多個牌子的電子煙、加熱煙及煙油，東網記者查詢時，女店員即上前介紹，更指當中有種薄荷味的煙油含有尼古丁，非常受歡迎，每個裝有煙油的煙彈售價約150港元。

根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙屬藥劑製品，需獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可在本地銷售或分銷。而尼古丁亦屬該條例下的第一部毒藥，只有持牌藥商才可合法管有或銷售。據衞生署紀錄，本港目前並沒有含尼古丁的電子煙產品註冊為藥劑製品。

另1間位於元朗的樓上舖亦有出售電子煙，當東網記者詢問相關產品有否含有尼古丁時，店員初時極力否認，隨後卻指可以郵寄方式完成交易，「如果要有尼古丁嘅可以揀好味道先，然後畀錢，之後我哋會寄啲貨畀你。」翻查相關牌子電子煙及加熱煙官方網站，資料顯示內含尼古丁。

東網記者日前與一位未成年人士Sunny（化名）於旺角另一間電子煙店舖實測買煙，店內放滿各式品牌和口味的電子煙彈，且提供煙彈試食，店主更小聲道「我哋全部煙都有尼古丁」，期間店主未曾要求出示年齡證明。

家庭醫生林永和直言，部分電子煙或加熱煙含有令人成癮的尼古丁，可以致頭暈、手震及肚痛等，亦有可能引致上呼吸道癌症及肺癌，且部分電子煙產品或添加其他對人體有害成分，呼籲市民切勿嘗試吸食。

議員陸頌雄認為，政府管制電子煙無疑歎慢板，電子煙的危害已逐漸浮現，應適時管制，保障公眾健康。

食衞局回應指，政府會在下一屆立法會會期內，探討切實可行的時機再提出全面禁止另類吸煙產品的立法建議。

海關發言人表示，非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，每項罪行的最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。今年1至5月，海關共查獲21宗涉及含尼古丁電子煙產品的案件，檢獲物品總值約250萬港元。

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