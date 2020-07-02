港府縱容雙重效忠　步操因循英式盡顯公僕戀殖

7.1回歸23周年，繼《國歌法》早前在港訂立，《港區國安法》亦已在港正式實施，但本港有儀式仍然跟從英國殖民地時代的規定而行。本港各大紀律部隊至今仍使用英式步操，其中只有入境處曾在表演中加入中式步操，其他部隊均未有此舉。有學者和時事評論員指港府縱容公務員持有戀殖心態，導致官場中疑出現有人「雙重效忠」之嫌，促請港府應正視問題，撥亂反正。

港府曾多次遭炮轟「戀殖」，但本港各大紀律部隊均表示沒有計劃修改現時的步操方式。警務處表示，警隊的步操形式沿用多時，現沒有計劃作出修改。消防處回覆指，消防處舉行各種儀式包括結業典禮的步操方式一直沿用多年至今。該處並沒有計劃對有關儀式包括升旗儀式的步操作任何更改。海關則表示，暫時沒有計劃修改現時的步操方式。懲教署回應指，署方沿用現時步操方式，沒有計劃改變。

至於曾經表演中式步操的入境處回應查詢時指出，該處正為受訓學員提供英式步操訓練，並以英式步操進行結業會操，亦會於表演環節中由處方的儀仗隊伍演示中式步操，日後會不時檢討以豐富訓練和會操內容。入境處早在兩年前，曾經在入境事務學院步操表演環節中，利用「正步」方式展示，而「正步」方式則屬於中式步操常用的步法。

至於作為管理五大紀律部隊的保安局，其回覆表示現時沒有計劃要求各紀律部隊對其步操方式作任何更改。由此可見，港府作為管理一方，尚未有正視有關殖民地影響和國民教育的意向。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，中式步操至今未有取代英式步操，證明紀律部隊內仍有大量人士存有「戀殖」心態，而當中不少50歲以上的高層人員，均是經歷過殖民地時期管治，擔心有人因此會有「雙重效忠」的心態。

陳批評港府對此敏感度極低，心態得過且過，即使明知下屬對英式步操有眷戀，亦未有正視有關問題。他擔憂中式步操一直未能扶正取代，令人擔心戀殖心態更大，對一國概念變得模糊。

時事評論員陳雲生批評，香港政府官場文化至今仍抱着少做少錯的心態行事，遲遲未改革步操方式，任由紀律部隊使用英殖遺留下來的英式步操，在意識上有問題。他指，法例規定紀律部隊必須要效忠特區政府，而至今回歸已23年，應逐步將中式步操取代現時英式，促請港府需要逐步更改步操形式。陳續指，步操反映一個地方文化，惟特區政府卻因怕引起爭議未肯改革。