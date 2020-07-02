網民熱話：停車場掉頭超合拍　齊齊後退撞尾收場

兩架私家車同一時間後退，雖然動作一致，但最終卻是撞車收場。

交通意外經常發生，但有些意外，過程卻非常「吸睛」。近日有車Cam拍到兩架私家車在元朗安駿里一個公眾停車場內，疑兩車司機都太專心後退，最終變撞尾收場，不過由於兩車動作幾乎一致，令整個場面變得十分惹笑，更被網民形容是神同步式表演。

事發在前日（30日）接近下午1時。從Facebook專頁「HongKong CarCam」上載的車Cam片所見，一架藍色私家車駛入停車場盡頭，疑因掘頭路而要後退掉頭；幾乎同一時間，一架白色私家車剛離開泊位，疑受前車所擋，需要稍為後退，兩車在不同方向齊齊後退下，最終車尾撞車尾。意外後，兩車又幾乎同一時間駛前。事後兩車司機都落車了解，最終發現車身未有損毀而和氣收場。

有網民批評兩車司機「聽聲停」，認為兩車司機根本未看清路面情況。不過亦有網民對兩車「動作一致」大表欣賞，笑言是「相親相愛」。

網民有話說

Roy Kim：輕輕一吻

Rocky Yuen：好有愛

Addy Law：惺惺惺相惜，情不自禁

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