網民熱話：西貢小夏威夷淪垃圾崗　網民鬧爆無公德

靚靚行山徑，竟然垃圾遍地？日前（28日）有行山人士在西貢小夏威夷徑目擊地上布滿郊遊人士遺下的膠袋，空樽等垃圾。網民看過後批評亂扔垃圾的人「無公德心，不懂愛惜大自然！」

網民黃傑於Facebook群組「將軍澳主場」上傳兩張相片，其中可見有不少垃圾堆積在山道上，相信是行山人士留下。成堆的垃圾與周圍的綠色環境，明顯格格不入，發文者直言：「討厭，行山見咁多垃圾。」事主過兩日重遊涉事地點指：「今日去行已清理，但去澳頭方向就...」從圖中可見，涉事地點已清理乾淨，但去澳頭方向的石梯旁仍有小量垃圾。

貼文發出後，有網民表示：「好離譜，太無公德心」；亦有人埋怨食環署清潔不力，「成條路都無人執垃圾！朝早個姐姐只係掃葉...」不過有人認為清潔郊野人人有責：「下次帶個大垃圾袋幫手執」，發文者隨即回覆：「幫手執唔係問題，但執得多少次。」有人認為最重要是行山人士自律，「自己垃圾自己帶走」。

網民有話說：

Wai On Kwok：啲人真係無公德心，真係要教育下

Ivy Lau：好多行山嘅人都無公德心，成日諗住會有人幫佢執手尾

Siu Chen Chung：星期五去行山都見到個個位置好多垃圾，好離譜太無公德心

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