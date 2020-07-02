港區國安法：譚耀宗指違國安法　或終身喪失參選資格

《港區國安法》正式在港實施，但大批人士昨日(1日)趁法例實施後的首個七一回歸日繼續示威，最終370人被捕，當中10人涉嫌違反新法例。全國人大常委譚耀宗今早(2日)在電台節目表示，港獨即是分裂國家，被捕人士目前只是涉嫌牴觸港區國安法，並未正式起訴，相信警方會調查背後有無組織、背景，以及是否涉及其他行動。

他又反問昨日仍有人上街示威是否反映條例不夠辣，大家不怕。被問到日後是否不可叫「光復香港、時代革命」等口號時，譚指口號字眼有問題，認為最好避免，但如果藏有相關飾物，要視乎用途，例如在聚集中以飾物作鼓動情況又不同，難以一概而言，呼籲大眾如有懷疑，就避免作出相關行為。不過他強調藏有港獨旗幟有問題，與法例有牴觸。

至於法例未有列明經法院判決違反危害國家安全罪行，喪失參選資格的時限，譚指有可能是終身，亦可能只是一屆選舉，認為除非人大常委會作進一步說明，否則會交由選舉主任決定參選資格，如果不服可上訴，交由法庭裁決。

他補充指，涉及國際或戰爭等極其嚴重情況下，經特區政府或駐港國安公署提出，並報中央政府批准，涉及國家安全案件才送返內地受審，按內地刑事訴訟法處理，但仍引用港區國安法。他又稱，自己最初是「睇漏眼」，因此指港區國安法刑罰是監禁3至10年，但草擬文本已列明最高刑罰是終身監禁，認為與外國好多國家安全法例一致，希望有阻嚇性。

他亦稱，有與港獨有關的團體在港區國安法生效前解散，亦有人表明以後不再搞事、「金盆洗手」是情況好，強調如有不滿，可提出意見，但不可能作出試圖將香港分裂出去的行動。