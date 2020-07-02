港區國安法：叫「光復香港」屬灰色地帶　陳弘毅促制檢控準則

昨日仍有示威人士高舉「光復香港」及「香港獨立」的旗幟。

《港區國安法》在港實施後，昨日(1日)仍有大批人士於港島示威，期間不斷呼叫口號及堵路破壞。被問到日後是否不可叫「光復香港」等口號，基本法委員會委員陳弘毅今早(2日)在電台節目表示，屬於灰色地帶，希望律政司成立相關負責部門後，詳細研究條文，制訂一套合理檢控準則，不可由警方單方面判斷。

他指，港區國安法無條文針對藏有或展示標語，以及高叫口號，現時不能一概而論，指法例第21條列明煽動他人，組織、策劃分裂國家、破壞國家統一行為屬於犯罪，而分裂國家行為有準確描述，認為純粹是標語上煽動性字眼，未必一定是煽動他人作出有關行為。

陳續指港區國安法第29條提到，通過各種非法方式引發香港居民對中央政府或者香港政府的憎恨並可能造成嚴重後果，即屬犯罪，當中「憎恨」字眼不是新概念，但法案列明以「非法方式」才構成犯罪，認為發表文章等以合法方式表達意見並非觸犯法例。

他又指，即使以非法集會第29條前半段，即為外國或者境外機構提供涉及國家安全的國家秘密或者情報等行為，才屬犯罪。他認為港澳辦昨日指去年反修例運動中，有人造謠指港鐵太子站有人被警察打死，引發社會惡意憎恨警隊，就構成犯罪的說法，只是滿足條例的後半段。

另外，陳弘毅認為港府要檢討及修改現行的選舉制度，透過本地立法配合，明確規定違反港區國安法人士是否不能夠參選，或者不能參選的時效性。他解釋，違反國安法的罪行「可大可小」，若判社會服務令，不可能20年內都不能參選；相反若判監10年，就可能要規定一段長時間喪失參選資格。

至於條例效力範圍廣，他指出，國際社會並不會對違反國安法等政治罪行展開引渡程序，認為香港執法機構，不會輕易拘捕或檢控在外國觸犯港區國安法的人。他又認為，港區國安法並無違反中英聯合聲明和香港司法獨立，香港法院的根本權力並無改變，雖然全國人大常委會對條例有最終解釋權，但若不涉及國家重大原則及利益，人大常委會不會輕易動用解釋權。