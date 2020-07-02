港區國安法：泛民憂立會發言無保障　建制質疑心有鬼

立法會財務委員會今日(2日)召開會議，期間多名泛民議員關注《港區國安法》實施後，《立法會(權力及特權)條例》是否仍然保障議員在立法會內的言論自由。建制派議員則質疑反對派心有鬼，認為正常辯論不會違反法案。

議員朱凱廸提規程要求主席陳健波解釋，港區國安法通過後議員是否仍受保障，才可安心進入其他辯論的議程。議員譚文豪同樣認為希望可以盡快得到答案，才可繼續開會。

議員陸頌雄則認為，港區國安法「辣得有道理」，質疑民主派議員心中有鬼、對號入座，認為正常辯論不會違反法案。議員黃定光表示，規程與會議無關，強調雖然議員言論有保障，但不代表可以顛覆國家及勾結外國勢力等。議員何俊賢則指，議員就任時已宣誓效忠特區，指若發表推動社會運動的言論，絕對違反港區國安法，沒有任何討論空間，批評民主派議員的要求是政治動作。

陳健波表示，港區國安法具凌駕性，值得邀請法律顧問研究相關問題，但需較長的時間研究，而今屆會期即將完結，又指財委會主要討論財務問題，不明白為何會觸犯港區國安法，決定繼續會議。