港區國安法：70字紫旗警告　學者：冗長難消化欠震懾力

港區國安法生效後，警方隨即製作了新的警告紫旗，昨日隨即登場，但紫旗共有70個字，與過往的簡練警告大不相同，有學者表示，警告語過於冗長累贅，無法一望即明，反令人難以消化，建議改以簡練字眼，提升警告及震懾效果。

紫旗上寫有「你們現在展示旗幟或橫額/叫喊口號/或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，你們可能會被拘捕或刑事檢控」，由於字數太多，字體不大且綿密，擠在約一米長的警告旗上，細看都需要花點時間消化。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強相信，警告語是參照法律文件而寫，但短短的警示旗上有70個字，行文確實冗長，且文字顯得細小，令在場人士難以消化內容：「未睇完(警告語)你都已經行動啦！」他認爲，警告語與法律文件不同，並不需要太過詳細，建議可改為「警告！可能違反港區國安法」，會較為簡練清晰。

香港中文大學中國語言及文學系高級講師洪若震則表示，一般而言，正常警告的字眼愈短愈好，例如前面路段修路，需要駕駛人士停駛，並不會將情況詳列，只需寫一個「停」字或「stop」，則可簡單清晰地答至警告目的。然而，紫旗上的內容涉及複雜問題，其性質並不屬於語文範疇，故他不予置評。