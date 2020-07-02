新一期居屋以六三折發售　黃遠輝有信心3700綠置居單位全售出　

房委會下月會推出新一期居屋，資助房屋小組主席黃遠輝今(2日)透露，下月接受申請的居屋初步計劃以市價六三折發售，考慮到市民擔心疫情嚴重影響經濟，會根據第2季非業主家庭入息中位數，再調整折扣率，望提供更高折扣。至於以市價四九折出售的新一期「綠置居」柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，首日揀樓有逾60%人缺席，黃稱有信心約3700個單位能全數售出。

黃遠輝今早出席電台節目時表示，下月接受申請的居屋暫定以市價六三折發售，但會考慮現時經濟及市民擔心疫情與樓市存下行風險等因素，評估第2季非業主家庭入息中位數，再調整折扣率，綠白表比例會由5:5，改至4:6。

至於今期綠置居，黃表示，單位面積相對較小，尤其柴灣蝶翠苑只提供兩類單位，面積相對比較細，尤其是柴灣蝶翠苑，對家庭而言選擇較少。不過，今次收到逾6萬份申請，打破以往居屋或綠置居申請的紀錄，反映需求高，當中不乏單身人士，加上兩個屋苑交通較便利，而現時已陸續開始揀樓，預料成交率將有所提升，雖然現階段未有銷售數字，但相信最後能全部出售的機會相當大。

黃遠輝又稱，疫情拖慢了今年居屋出售的步伐，冀隨後的居屋計劃能加快推出，追回進度。他預期年底前會再有4000個綠置居單位推出，同時希望恆常推售居屋和綠置居，以滿足市民不同的置業需求。