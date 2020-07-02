夫亡妻哭訴唔識去殯儀館　工傷遺孀：諗過一齊死

「媽媽組」（由工傷遺屬組成）成員之一的危太丈夫八年前因工業意外身亡，當時她到現場認屍時曾傷心得暈倒，現靠同路人陪伴慢慢走出陰霾。（賴振聲攝）

這天的工業傷亡權益會工場，有點特別，除了嗅到荷葉飄香，遠看更有一班在逆光下的媽媽，邊說笑邊包糉，傳來此起彼落的笑聲。

危太和其他媽媽包糉時聊起子女經，又說到和一班師奶旅行時趣事，好不愉快。任誰也想不到，她們是由工傷遺屬組成的「媽媽組」成員。相似的遭遇把她們連結起來，互相扶持走出陰霾，方法之一，就是每逢佳節圍在一起，製作應節食品義賣。

八年前，危太丈夫因工業意外身亡，遺下她及一雙年幼子女，前路茫茫。她憶述當時收到噩耗後悲痛欲絕，現場認屍時更一度傷心暈倒，後來要服6種藥物才能安睡，「佢走咗咩都無晒，當時真係想跟佢死。」

危太是典型的中港配夫妻，無奈嫁落香港不久，丈夫便遇上工業意外過身。人生路不熟，平日她只在孩子學校、街市及家中往返，甚至連去殯儀館為丈夫上香亦迷路，「司機話我咁大個人搭錯車唔使喊啦」，再次提起此事她亦不禁落淚。

「後來工權會梁姑娘幫我處理喪事，所以咪入咗佢哋會」，會內「媽媽組」成員見她整天愁眉苦臉，便以自身經歷鼓勵她：「我哋都經歷過呢個階段，但都要面對現實，你走咗兩個小朋友就要去孤兒院」，母愛迫使她堅強面對，「為咗小朋友生存」。

要完全放下很難，不過「媽媽組」成員都有相似經歷，參考別人的經驗，不多不少也能加快她消化悲傷的時間。「原來唔係得我係咁，係意外無得改變」，和其他媽媽們逛街、吃飯、買餸慢慢成為了她的心靈雞湯，「同佢哋傾完可以大覺瞓」。

八年過去，當初的眼淚不時亦有，但現在更多是笑中有淚。「我依家就想出走下，去旅行」，問到她最想去哪裏呢？「去邊都得，等仔女放假帶我去，實現下自己理想」。