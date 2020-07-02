港區國安法：國務院任命陳國基為港國安委秘書長

《港區國安法》正式實施，國務院任命特首辦主任陳國基為香港國安委秘書長。現年61歲的陳國基，2016年卸任入境處處長一職，2017年中出任候任特首辦主任至今。他在入境處工作近34年，以處事圓滑、人脈廣見稱。

陳國基自1982年加入入境處任職助理入境事務主任，至2007年晉身部門管理層，並在2011年獲中央任命為入境處處長，在任期間大獲好評，包括致力推動方便旅客過關措施，帶領入境處屢獲殊榮，又積極應對假難民問題。

陳國基先後在中華基督教會協和書院及香港培正中學就讀，1982年於香港樹仁學院社會學系畢業，並於同年10月加入入境處。陳國基在工作之外不忘進修，2001年於清華大學獲頒授法學學士學位。

陳國基在1998年借調至特區政府駐北京辦事處，並在駐京期間，於2000年升任總入境事務主任，有指他在內地工作期間表現卓越，人脈關係甚佳。出任入境處處長期間，陳國基擴展各個出入境管制站的e-道數目及功能，入境處在他帶領下兩度獲全球最佳機場出入境服務大獎。