約4萬輛歐盟四期柴油車9月起淘汰　換車資助計劃下半年推出

為了進一步改善路邊空氣質素，環境保護署今(2日)指，將會於今年9月1日起分階段淘汰現時約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士。合資格的車主可獲政府提供特惠資助，貨車會有額外15%的資助。

環保署發言人表示，因應立法會今日通過《2020年空氣污染管制(空氣污染物排放)(受管制車輛)(修訂)規例》，條例於今年9月1日起生效，該署將停止為歐盟四期柴油商業車輛發出或續發車輛牌照。

同時，政府會分階段淘汰在2006年至2012年間首次登記的歐盟四期柴油商業車輛，最早的退役期限為2022年1月1日，期望在2027年底前完成計劃。現時有約4萬輛符合有關條件的車輛，包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士。

為了鼓勵車主換車，政府會按有關車輛的車齡，向合資格的車主提供新車平均應課稅值31%至37%的特惠資助，亦會為貨車提供額外15%的資助。發言人指，資助計劃準備於今年下半年推出計劃，稍後會公布時間表。

另外，政府發言人指，部分原設計為歐盟五期，但因提前進行首次登記而被分類為歐盟四期的車輛可獲豁免，但車主亦可選擇在2027年12月31日前拆毀車輛及取消其車輛登記，亦可獲特惠資助。