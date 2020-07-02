馬會擬於彭福公園建馬術體驗中心　狗隻需在指定專區活動

香港賽馬會正擬於沙田彭福公園興建新馬術體驗中心，根據其顧問公司近日提交環境諮詢委員會的環評報告顯示，中心落成後會提供騎乘小馬體驗，但狗隻現時任意奔馳的情況有所改變，將設指定的狗隻「牽引和鬆綁」區，狗隻只可於特定範圍內自由活動，馬術體驗中心等區域將被指定為「禁止狗隻進入」，預計工程將於明年第2季動工，需時3年，最快2024年完成。

環評報告顯示，馬術體驗中心擬設於公園的西北部，佔公園總面積約5%左右，並由一系列單層建築物組成，包括教育及行政中心、馬房、教學區及附屬建築物。除行政中心和馬房外，所有結構均採用開放式的涼亭型設計。中心落成後開放時間和彭福公園同步，並為公眾提供小馬護理課程、提供最多10匹小馬作訪客騎乘和攝影，提高市民對馬匹和馬術的理解。

不過，愛狗人士要注意，因中心落成後，以往狗隻可在彭福公園內任意奔馳的情況將有所改變，馬會將在園內設置全新指定的狗隻「牽引和鬆綁」活動區域，狗隻只可於特定範圍內自由活動。報告指，此舉是為減低由狗隻引起對野生生物的滋擾。

另外，環評報告亦提及，彭福公園鷺鳥林位於大型水池中心的林島，是香港第5大鷺鳥林，顧問公司於去年10月至今年3月期間進行的非繁殖季節調查結果顯示，該處有高達743隻鷺鳥棲息。為保護鷺鳥林，施工時間將限制在早上進行，而在賽馬日及3月至8月鷺鳥繁殖季節期間，需實施額外的工程活動限制措施，尤其是在靠近彭福公園鷺鳥林的挖掘和較嘈吵或滋擾的工程，將只限於在鷺鳥非繁殖季節期間進行。