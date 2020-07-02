團體成立風災後義工隊　百名義工助清理災後路障

香港受到颱風侵襲後，道路會因塌樹導致交通癱瘓。落馬洲中港貨運聯會今日(2日)成立「風災後義工隊」，眾成員高呼「同心協力，清除路障」後，隨即開展啟動儀式。聯會指，義工隊共有超過100名義工及10輛吊臂車、夾斗車等，而大部分義工為該會的核心成員，具備豐富的運輸業資歷，擅長操作吊臂車、夾斗車，又會分成3隊各自運作。

聯會表示，服務區域主要為新界北部的文錦渡、元朗新田、錦田及流浮山下村一帶道路，當天文台宣布除下8號風球後，義工隊成員便會巡視路面，並將情況向指揮部報告，當政府部門及時清理道路塌樹及大型障礙物後，指揮部便會協調進快派遣義工到場清理其餘路障。

運輸及房屋局局長陳帆指，2018年超強颱風「山竹」襲港，道路網絡癱瘓，市民整整一個星期需行路返工，過程千山萬水。他透露，當時政府動員近1.5萬人處理6萬多宗塌樹事務，而今次義工隊的成立顯示港人永不認命，獅子山下精神。

聯會主席蔣志偉指，清理路障是救急扶危工作，因塌樹會令救護車不能駛到目地而延誤救治，他又感謝義工隊成員的無私奉獻。議員易志明則表示，道路就像人的血管，一旦栓塞便不能運作 而義工隊可在短時間清理路障，避免了市民上班受阻。