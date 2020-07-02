香港中華基督教青年會入稟高院　指有辦學團體違合作協議

香港中華基督教青年會董事（下稱原告）於本周二（6月30日）向高院入稟興訟，指稱與另一辦學團體合作，在原告的物業經營國際學校，但對方涉嫌違反合作協議，私自以學校名義開戶口收款，及從原告資源中私下批錢予自己等，現向對方追討有關損失。

原告在入稟狀表示，它在2012年與被告Generations Christian Education訂立一份10年服務協議，聘請被告在原告持有、位於上環必列者士街70號的物業營辦之學校Island Christian Academy提供支援服務，然後被告可得到收取的學費的9%作為報酬。原告稱據該協議，被告可使用上址運作該校及管理校舍，但不可用作其他用途。此外，校長的任命必須獲學校管理委員會全體成員通過。

原告現稱，被告方違反上述協議及沒有遵從管理委員會指示，將校舍用於該校之外的其他用途，私自委任學校銀行戶口的簽署人，與校長私自訂立僱傭條款，及向自己發放過多酬金。原告指由2012年創校以來，被告最少從原告的資產中支取最少23萬港元予被告營辦的其他學校，及多付至少240萬港元合約酬金。原告現要求法庭頒令確認，有關校舍及以學校名義開設的戶口存款，都屬原告所有，並要被告退回歷年違反服務協議多收的款項，並作出賠償。此外，原告亦要求禁制被告「撬走」上述學校的師生，或使用學校的機密資料作私用。