物流署甩轆疑購671萬冒牌口罩　兩公司共4人被捕

新冠肺炎疫情下，港府曾多次採購口罩，但一再甩轆。物流服務署於3月曾購入一批口罩分發予各部門，但該批口罩被指懷疑附有虛假商品說明，最終要停用及回收。海關今(2日)就案件公布案情，指有供應商向政府物流署供應懷疑附有虛假商品說明的外科口罩，兩間涉案供應商共2名董事及2名職員因涉違反《商品說明條例》被捕。涉事的671萬口罩中，只有517萬口罩可作證物，而其中154萬口罩未知是否已被使用。東網正就此事向物流署查詢，暫未有回覆。

貿易管制處處長麥毓錦表示，案件涉及約671萬個口罩，其中約312萬個口罩已分予11個政府部門，主要涉及社會福利署、各紀律部隊、及食環署。麥又指，海關在收到舉報後即展開調查，並搜查了兩處位於觀塘同紅磡的地點，拘捕了兩間公司的2名董事及2名員工。而涉事口罩無論在包裝盒、耳貼、及口罩顏色上皆與說明有明顯分別。

麥續指，涉案口罩經一間本地貿易公司，供應給另一間本地貿易公司，供給予物流署。而涉事的口罩來自內地，估計在有機會在內地製造。海關相信該批口罩未有流入市面，在312萬個已派發的口罩中，其中有約158萬個需要回收，另外約517萬個口罩則會被用作證物。該批口罩經檢驗包括種菌等雖合格，惟因來源不明，麥建議立即停用，若有藥房正在售賣類似商品，建議立即停售，有懷疑的市民亦可與海關聯絡。

海關亦簡介「守護者」行動持續超過5個月以來的最新執法數字，麥指，在近月共巡查了逾3.5萬個商戶、抽買市面500種口罩、逾100種酒精產品，當中發現13宗懷疑違反商品說明條例、及11宗違反消費品安全條例的案件。行動中拘捕了61人，並檢獲超過12萬個涉案的口罩、逾306酒精搓手液等。