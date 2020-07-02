網民熱話：一個急停一個急衝　的哥搶客變攬炒

在經濟環境欠佳下，的士生意首當其衝受影響，見到有人截的士，當然不放過。昨日(1日)有車Cam就拍到兩架的士發現有人截車，一架在高速下急煞，一架則加速駛近，不過最終搶客不成齊齊攬炒，得不償失。

事發於昨日晚上約10時半，從Facebook專頁「HongKong CarCam」上載片段所見，3名男女在地上劃有實線的路邊伸手截乘的士，一架的士率先駛至，不過由於車速頗高，要匆匆急煞始停下，突然畫面出現第二架的士，該的士同樣以高速駛近，準備停下接客，不過因收掣不及，將第一架的士撞至彈開半個車位外。

網民看過片段後，不少人都慨歎搵食艱難，本來是搶客，最終卻變「一拍兩散」，不過有人認為事件顯示的士司機的不良習慣，「成日陰人話停就停，今次仲唔係行家受番」。不過有人認為截的士的人亦大有問題，「啲客係咪無腦？咁樣截車？」

網民有話說

Heman Wong：其實喺呢個位截車嗰個都冇腦

Charles B. Li：撞開前車搶客

鄺永康：一個X停，一個X衝，打和

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