3人仍滯留機場禁區　包括內地婦越南漢

本港恢復部分航機轉機服務，多名旅客因沒注意本港及內地出入境限制，過程中亦涉航空公司安排失誤，導致16名旅客滯留本港機場禁區多日。機場管理局今（2日）表示，現時仍有3名旅客滯留機場，全部於禁區隔離區等候安排。

機管局表示，昨日（1日）有3名原滯留機場禁區轉機處的旅客，乘搭航班離開香港國際機場，返回當初抵港航班的出發地。而現時仍滯留機場的3名旅客，全部於轉機禁區隔離區等候安排，不能隨意離開該區域，並只可使用專用的洗手間，以避免與其他旅客及員工接觸，航空公司負責運送食物及毛氈予滯留旅客。

至於仍滯留香港機場的3名旅客，除已滯留約20日、患有高血壓及高血糖的劉姓內地老婦外，香港民用航空事業職工總會副主席李永富透露，滯留期逾3個月的越南漢尚未離開，仍能於機場禁區看見其物品。

另外，早前有10名從杜拜飛抵本港的內地旅客，在機場轉機禁區滯留5日後，獲安排入住鯉魚門度假村檢疫中心，將於後日（4日）完成檢疫。不過，有關人士檢疫後的去向仍然未明。