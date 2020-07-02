警方新界北及屯門打擊非法賽車　拘10司機扣65車

新界北總區交通部過去一個月在區內不同地方進行打擊超速、非法賽車及非法改裝車輛行動。行動中，警方一共向187輛汽車發出欠妥車輛報告，拖走28輛懷疑非法改裝車輛作檢驗，包括23輛私家車、2輛輕型客貨車及3輛電單車。警員亦因超速向4094名司機作出票控。

另外，警方分別在元朗公路，粉嶺公路及吐露港公路以涉嫌危險駕駛罪名拘捕5名本地男司機，年齡介乎27至35歲。該5名被捕男子已獲准保釋候查，分別須於7月中旬至下旬向警方報到。

就屯門區深夜引擎噪音及車輛超速問題，新界北總區交通部特遣隊亦聯同屯門警區人員於6月在屯門區多次進行打擊非法賽車及非法改裝車輛行動。行動中，警方一共向52輛汽車發出欠妥車輛報告，拖走37輛懷疑非法改裝車輛作檢驗，包括33輛私家車及4輛電單車。

此外，警員在屯門公路及青山公路以涉嫌危險駕駛拘捕5名本地男司機，年齡介乎24至38歲。該5名被捕男子已獲准保釋候查，分別須於7月中旬至下旬向警方報到。

警方提醒各駕駛人士，非法賽車及危險駕駛屬嚴重罪行，有機會引致嚴重交通意外，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方將會繼續打擊非法賽車及危險駕駛行為，呼籲駕駛人士切勿以身試法，以保障道路使用者安全。