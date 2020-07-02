特首指定國安法官　終院首席法官：不應考慮政治　外籍官勿排除

《港區國安法》生效，根據法例第44條，行政長官應當在各級法院「指定法官」，負責處理與《國家安全法》有關的案件和上訴。終審法院首席法官今日(2日)發聲明，稱指定法官及相關的法庭運作須符合《基本法》規定；擁有外國國籍的法官不應排除在指定法官之外，但法例其他方面則不宜評論。

他解釋，指定法官及相關的法庭運作必須符合《基本法》的規定，這一點至為重要，並舉例指定法官只能包括根據《基本法》規定而任命的法官，故所有指定法官須來自司法機構的現任法官，並已在《國家安全法》第44條訂明。按照《基本法》第88條而任命的法官，都是根據由終審法院首席法官擔任主席的司法人員推薦委員會推薦，由行政長官作出任命，有關安排在香港一直沿用已久。

他續指，另一相關的《基本法》條文是第92條。正如行政長官近日清楚表示，指定法官跟所有法官一樣，其任命必須根據其本人的司法及專業才能。這是任命法官時須考慮的唯一準則。這亦表示法官的指定不應根據任何其他因素，例如政治上的考慮因素。這個做法鞏固了一個原則，就是法庭在處理或裁斷任何法律糾紛時，只會考慮法律和法律原則。

他表示，擁有外國國籍的法官並不排除在指定法官之外，因他們是根據《基本法》明確允許而獲任命在香港出任法官。這些法官包括來自普通法適用地區的香港終審法院非常任法官，又指他們對香港貢獻良多，行政長官亦多次就此予以肯定。