尼泊爾漢縱火錯手燒死鄰居夫婦　誤殺罪成入獄16年

居於鐵皮屋的尼泊爾裔無業男子，懷疑因不忿被業主下令搬走，而在所住的鐵皮屋縱火，結果鄰屋一對尚未搬走的夫婦卻無辜被燒死。該名無業男子事後被控兩項誤殺罪，他否認控罪受審，陪審團前日裁定被告兩項誤殺罪成，被告今（2日）在高等法院被法官重判16年監禁。法官認為被告是有預謀縱火，直斥他為了洩憤而不顧他人安危，行為邪惡且不負責任。

40歲被告GURUNG Shibakumar，報稱無業，持有香港身份證。他被控在2017年12月3日，在新界田廈路田心新村非法殺死66歲中港司機陳嘉謨、及其55歲任主婦的妻子朱紅霞。辯方今求情指，被告沒有預謀犯案，與同類案件相比並非最嚴重，法官早前曾稱會考慮判處終身監禁，但辯方認為以本案的嚴重程度毋須判囚終身。

不過，法官卻表示種種迹象均顯示被告是有預謀縱火。法官指出，被告於縱火前曾回家收拾行李，且曾與鄰居交談，知道仍有住客在該處睡覺，被告被捕時亦被發現手持高濃度酒精。法官不接納被告稱該樽酒精是用作洗傷口，而消防處調查後，已排除火警是電線短路及煙頭等意外引起，並相信屬於人為。

法官續指，被告沒有交租，被趕離鐵皮屋屬理所當然，被告卻因此縱火，形容案中2名死者是無辜。法官考慮過施君龍等案例後，就每項控罪以監禁16年作量刑起點，兩項控罪同期執行。