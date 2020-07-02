外派僱員生活費港排全球第6高　東亞區列首位

香港位列全球外派僱員生活費用最高城市第6位，同時是東亞地區首位。(李志湧攝)

香港作為國際金融中心，不少外國企業均會派駐員工在香港工作及居住，人力資源顧問機構ECA International今日(2日)發表最新的「生活費用研究」調查結果，指出香港現為全球外派僱員生活費用最高城市的第6位，雖然比去年下跌2位，但仍位居東亞地區首位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，因為港元走勢強勁且通脹率偏高，加上過去1年香港物價升幅高於新加坡及上海等地區，令香港成為生活費用最高的東亞地區城市。被問及《港區國安法》實施會否削弱外國企業派員到港工作的信心，關表示法例只生效數天，難以評估對企業長期派駐員工到香港的影響，但內地一早已有相關法規，不少外國企業仍會派員到上海等城市工作，相信短期對香港未有太大影響。

在亞洲其他地區中，澳門生活費用排行明顯上升，其由第25位升至第15位。關禮廉指，澳門生活費用昂貴的主因是貨幣走勢強勁以及通脹率升幅高企。

另外，所有中國內地城市在生活費用排名榜上的名次均有下降，其中上海和北京各下降9位，分別位列第19及第24位。關禮廉續指，中美貿易關係緊張令人民幣表現較為疲軟，新冠肺炎疫情爆發亦令人民幣表現進一步轉弱。

而中亞國家土庫曼斯坦首都阿什哈巴德，再次蟬聯全球外派員工生活費用第1位，截至今年3月，該城市1年內物價上漲了30%。