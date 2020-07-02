司機認阻差辦公判罰款　官疑警濫用武力促律政司跟進

去年10月有人破壞將軍澳商場內的Starbucks咖啡店，期間一名中港貨櫃車司機因「唔想警察捉啲後生仔」，遂上前嘗試拉走被捕的青年。該貨櫃車司機早前承認阻差辦公罪，但因辯方指有影片顯示被告曾遭警方暴力對待，致左手骨折，裁判官認為傷勢嚴重，遂要求辯方提供片段，並將案押後至今（2日）始判刑。觀塘法院裁判官今觀看片段後，認為警員在拘捕被告的過程中，曾作出不必要及不合理的動作，質疑是否有警員濫用武力，着控方就此索取法律意見，並判被告罰款5000港元。

57歲被告關添華，他被控於2019年10月13日，在將軍澳PopCorn商場一樓的Starbucks外，故意阻撓正在執行職務的警員23385。

裁判官觀看辯方提供的片段後指，事發時被告衝向遭制服的青年，在場警員隨即從後箍被告頸部再往後摔，其後在被告沒有反抗或挑釁的情況下，站在被告右方的警員，卻無故猛力推被告向前，被告猝不及防左邊身先落地，裁判官認為被告左手嚴重的傷勢很可能由此造成。

裁判官判刑時指，案中沒有警員受傷，認為被告阻撓程度輕微及短暫，手部傷勢卻令他喪失工作能力，賠上沉重代價。裁判官強調控罪嚴重，惟被告所承受的代價，已超越他應得的懲罰，考慮後決定以罰款方式處理。