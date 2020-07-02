搵工墮網購「搶單任務」陷阱　最少30人受騙單人損失9萬元

疫情加上經濟低迷，網絡騙案叢生，本港亦出現在台灣及內地盛行的網絡「搶單任務」騙案！據知，這種以聘「買家」推高網購平台銷售額的手法在本港已有多人中招，有受害人被騙金額多達9萬港元。法律界人士表示，市民參與有關活動有機會干犯詐騙罪，呼籲三思而後行。

內地與台灣早前出現一種「搶單任務」的職位，有平台招聘員工假扮顧客，在特定的網店上消費，藉此推高店舖銷情、催谷人氣與生意。近期這股風潮亦吹到香港，本港社交媒體亦有這類「招聘」，招募宣傳寫明「為各大網購平台提高商品銷量和好評率」、「無需墊付一分錢」、「一單一結，多勞多得」等。

警方上月6日接獲一名36歲林先生報案，林指自己早前在社交平台上被一名男子招攬，對方稱可為其提供一份高回報兼職，叫事主下載手機應用程式及進行交易以賺取佣金。林不虞有詐，按指示把約8600港元存款存入兩個本地銀行戶口作為本金後，該名男子便失去聯絡，林懷疑自己受騙，於是報案。

據介紹，上述名為「買家」的工作不乏作偽成分，類似招聘大都言明應聘者只需注入本金，系統便會自動為其買下貨物，然後退回貨品，「買家」便可賺取佣金。然而，有騙徒亦藉這類「筍工」招徠生意，有應聘者成功被哄騙至少30人注入本金。

大律師陸偉雄指，若受害人是把款項存進本地銀行則較易追討，海外戶口則有一定難度。他提醒市民為網店或商品造假的瀏覽率或銷售率，會有機會干犯串謀詐騙罪，呼籲市民要小心。警方發言人指，上述案件現時列作「以欺騙手段取得財產」，暫時未有人被捕。