財會通過增設政府律師常額或編外職位　推港國際仲裁中心地位

為推動香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心，港府今午(2日)向立法會財委會申請增設1個首席政府律師常額職位、把1個助理首席政府律師常額職位提升為副首席政府律師職位，以及開設1個副首席政府律師編外職位，有關申請獲財委會以27贊成，20反對獲通過。惟會上有多名議員擔心《港區國安法》的實施會影響服務使用者選擇香港作為仲裁調解地的信心，但有身為仲裁員和正在處理仲裁工作的議員反駁，其身邊的仲裁員更擔心社會不安寧對仲裁工作的影響。

身兼大律師公會表列仲裁員的商界議員廖長江表示，留意到不少議員的發言都只是揣測，事實上不同的國家都有其內部安全法，而且相關法規不比港區國安法寬鬆，但也沒有令仲裁員卻步，又指身邊的仲裁同事更擔心示威活動對本港穩定性的影響。

議員蔣麗芸則指，聽到很多泛民議員非常擔心港區國安法同樣適用於外國人，憂慮如何說服外國人，該法實施下香港法治依舊的問題，惟她指包括美國在內的世界各國皆有類似法律，認為任何人去任何地區都需遵守當地法律，反問不違法又怎會被捕。

多名民主派議員則憂慮，港區國安法的施行會削弱本港作為仲裁中心的競爭力，又擔心會影響其中立性，以及影響服務使用者對本港法治的信心。

律政司回應指，香港在港區國安法下保有司法獨立，重申本港裁仲中心維持中立性，而且裁仲中心亦非法庭，而是一個自願調解的爭議解決過程，議員似乎過慮。此外，國際商事出現爭議很普遍，與國家安全未必有很直接的影響，會繼續就新法例進行解說，又強調新增的職位早在2018年提出，故與港區國安法無關，但不否認將來有需要處理牽涉香港法例的案件時，同樣會進行有關工作。