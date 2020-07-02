青年涉襲警表證成　自辯稱遭插贜嫁禍

去年11月11日全港大三罷期間，一名22歲男生被指身懷伸縮棍，在灣仔以疑似胡椒噴劑噴向一名警長，他否認襲警及在公眾地方管有攻擊性武器等4罪，今（2日）在東區法院被裁定案件表證成立。被告自辯稱當日根本沒有在案發地點出現，也沒有被警長A制服，直言在庭上作供才第一次見到他。被告又聲稱從沒作過招認及管有涉案武器，表示自己是遭插贜嫁禍。裁判官將於7月23日裁決，被告續准保釋。

被告趙駿賢共被控4罪，除襲警外，另有兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及一項無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指控他於2019年11月11日，在灣仔日善街近祥德里交界，襲擊正執行職責的警長A；並於灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館外的公眾地方，管有一支疑似胡椒噴劑、一支伸縮棍及一個含有煙火物質的圓棒狀物體，以及無適當牌照而管有一部無線對講機。

被告今出庭自辯稱，事發當日往灣仔上班，並相約女友在摩理臣山公園見面再一同吃早餐，期間在公園聽到有人大叫「走啊、走啊」，他走出公園查犋，見到數名便衣男子手持警棍追打穿深色衫人士，被告大叫：「喂！你哋做乜打人，好停手！你哋係咪黑警？」隨即有人從後用棍打他的頭及手，又說「做埋佢」，最後將他鎖上手銬及帶上警車拘捕。