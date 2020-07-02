「慢必」陳志全被捕後今獲釋　警方搜出《國安法》筆記作證物

《港區國安法》實施後，人民力量立法會議員陳志全(慢必)昨日(1日)在銅鑼灣被警方拘捕，今日(2日)中午獲准保釋。陳指，他被警員搜出一張寫有其對《港區國安法》各條文重點的筆記紙張，警員並將該筆記當成證物處理。

陳於今日中午離開北角警署，然後返回立法會出席財委會會議。他稱，昨日中午本打算在銅鑼灣擺設街站，但見到警方在附近就民主黨擺設街站一事執法，決定取消擺街站安排，未幾卻被警方以「參與未經批准集結」的罪名拘捕，帶回警署調查。

他表示，在警署內警員要求他脫去衣服和鞋襪，警員並將這些衣物作為證物，又安排他換上由警方提供的衣服和拖鞋，而他的2部手機亦被扣起。另外，警員從他的袋中搜出一張A4尺寸的紙張，並將該張紙放入證物袋，「個張紙只係筆記，寫低咗《港區國安法》條文的重點，例如邊條條文講案件不設陪審團，方便有傳媒訪問我時可以答到。我好驚訝佢哋好似如獲至寶咁樣，周圍拎俾其他警員睇，問點處理。」

他又指，在警署內遇到有人因為藏有寫上「香港獨立」字眼的旗幟而被捕，亦聽聞有被捕人士是因為手機屏幕用了「光復香港，時代革命」作為背景而被捕。他批評警方現時是「有理無理都拉咗先」，認為此舉會造成寒蟬效應。