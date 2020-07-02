「洪瑞珍」三文治累236人中毒　防護中心揭製造工場衞生惡劣

香港5月底時爆發多宗「港版洪瑞珍三明治」食物中毒個案，涉及9間店舖，包括7間「洪家手作-洪瑞珍三明治」，另外2間為荔枝角水晶屋和銅鑼灣春陽茶事。衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》透露最新調查進展，指事件令到236人食物中毒，當中51人要入院，全部店舖的三文治均來自同一間位於觀塘的食物工場，並發現該工場的衞生環境欠佳，懷疑是污染源頭。

衞生防護中心表示，早前到食物工場實地調查時，發現員工竟在同一工作台上同時處理生熟雞蛋；處理食物的員工亦沒有佩戴手套，全部人更共用同一條毛巾來抹手。此外，工場將三文治運送到零售店期間，運貨的貨車上沒有任何雪櫃等溫度控制的設備。而其中一間位於荃灣的出事店舖，調查發現店內用來存放三文治的雪櫃溫度竟高達攝氏19至20.7度，而標準要求應該是攝氏4度以下。

中心指出現食物中毒的病人主要進食過火腿芝蛋三文治、火腿蛋三文治及芝蛋三文治，部分病人及涉事三文治樣本驗出感染沙門氏菌。所有涉事零售店舖及該食物工場自5月21日起已停售或停製相關食物。東網6月初曾視察「洪家手作」位於觀塘開聯工業中心涉無牌經營逾1個月的廠房，發現廠房已停業。

台灣的「洪瑞珍三明治」早前已在社交網站澄清，洪家手作出售的三文治與他們無關。