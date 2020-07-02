槍會靶碎涉流入水塘表證成　水務署再被質疑調查方法欠妥

香港槍會涉嫌未妥善處理子彈鉛珠、彈塞及飛靶碎片等射擊活動產生的殘餘物，致殘餘物跌進城門引水道再流入城門水塘。香港槍會事後被票控一項放置物質於水務設施罪及否認控罪，案件今（2日）在西九龍法院續審。水務署繼開審時被揭出紕漏，搜證錯漏百出後，今再被辯方質疑於案件開審後，重回現場再作調查的做法不恰當。裁判官裁定控罪表證成立，被告不自辯，案件在7月17日裁決。

傳票控罪指，被告香港槍會於去年3月18日或之前在荃灣城門引水道近斜坡（6SE-B/CR184-199）容許放置固體，而放置的方式或地方使該固體跌落、沖入或帶入構成水務設施部分的水中。

控方傳召水務署供應及保養組工程師吳紀堯作供，他供稱由槍會附近的引水道至7公里外的水溏均發現有大量膠彈塞等物。盤問時，吳同意案發時槍會外有工程正進行，惟當局有派員封蓋引水道，故不同意引水道的漂浮物是由工程所導致。

辯方又指，案件早於今年1月開審，惟水務署於3月重回槍會一帶調查，並錄取新口供，質疑當局做法不妥。吳解釋是要確認最初的調查結果，而不是重新搜證。