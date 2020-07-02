文憑試試題取消考生申覆核　考評局否認決定受政治影響

應屆中學文憑試考生盧銘賢（譯音），上月初向高院提出司法覆核申請，要求法庭撤銷香港考試及評核局取消今屆歷史科其中一條涉及中日關係的試題。案件今天（2日）在原訟庭審訊。申請人一方指考評局的做法偏離既定程序，是受政治影響，不過考評局方面就否認此說法。明天（3日）將由教育局一方陳詞。法官表示，可能會在明天立刻宣判。

代表申請人的大律師今天陳詞時強調，本案並不是要法庭評斷考評局的決定，而是請求法庭決定，考評局在作決定時，是否遵守既有的程序，以及有否考慮不相關的因素，或沒考慮相關因素。大律師指出，類似題目並不罕見，例如英國的「IGCSE」考試，便曾要求考生評論納粹主義對德國、及英國殖民統治對印度的利與弊。此類題目只是鼓勵考生作多方面及批判思維，並非一面倒倒向一種價值判斷。

申請人大律師批評，特首及教育局在試後多次公開批評有關試題，考評局隨後召開特別會議，開會兩次後決定撤銷試題，偏離一般程序，是以政治侵犯學術自由。大律師指制度內教育局已有渠道就考試事宜提供意見，公開喊話並不恰當。此外，整個程序亦漠視了受影響考生的意見，因此決定應當撤銷。

至於考評局的代表大律師就回應表示，事件爭議來源自社會關注，並不等於其後的相關決定是政治決定。大律師強調撤銷試題的決定，是經考評局全體相關成員開會，在得到教育專業人士協助下所作之決定，是專業和學術的決定。大律師亦不同意今次撤題會造成寒蟬效應，令中日關係的問題成為禁區。