港區國安法：警拘47人涉七一遊行非法集結刑毀　17歲學生藏汽油彈

警方就昨日(1日)港島區舉行的遊行，交代4宗涉及「刑事毀壞」、「非法集結」、「發現可疑物品」及「檢獲證物」的案件詳情，4案至今共拘捕47人。灣仔警區總督察(刑事)鍾志強表示，昨午4時許，2名分別報稱無業及中學生男子(16及17歲)，在港鐵天后站用雨傘毀壞站內閉路電視、電燈及電子屏幕等設備。警員接報迅到場拘捕2人，他們仍被扣查。

傍晚約6時，銅鑼時代廣場外有暴徒掘磚，警方於晚上7時許到場掃蕩，以涉嫌非法集結拘捕33男12女共45人。警方在其中一名男中學生(17歲)的背囊內檢獲一枚懷疑汽油彈，以及2個破裂的懷疑汽油彈。

另外，晚上約7時40分，警員在灣仔軒尼詩道集成中心對開，發現一個紙箱傳出爆炸聲及冒煙，證實箱內有2個膠水樽，其中一個破裂變形兼有燒過痕迹。因擔心有爆炸品，遂召爆炸品處理課人員到場檢查，證實樽內沒有爆炸品，僅是合成的可燃燒化學品，燃燒時可冒出濃煙，化學品成分需要進行化驗後才能確定。

最後一宗檢獲證物案件，有市民發現灣仔部分馬路有一些被刻意改裝的膠管鐵釘，目的是刺穿車胎，阻礙交通。警方隨後將該些膠管鐵釘檢走。