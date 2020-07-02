涉嫌偽造值勤紀錄　廉署起訴2名保安員詐騙

廉政公署落案起訴2名前保安員，控告他們涉嫌偽造值勤紀錄，詐騙一間保安公司向他們支付工資共逾18萬港元。兩名被告准予保釋，明(3日)於西九龍裁判法院分案答辯。

被告為許耀宗及朱祥生，分別為57歲及65歲，均為嘉匯管理(香港)有限公司前保安員，同於6月30日被落案起訴。許被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法；朱則被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

嘉匯於案發時為2幅位於青衣及馬灣的空置政府用地提供保安服務。控罪指許耀宗涉嫌於2018年5月1日至2019年10月31日期間，與另一名保安員一同串謀欺詐嘉匯，不誠實地向該公司偽稱他在值勤記錄顯示的時間，有在該青衣政府用地當值，誘使嘉匯向他支付按其值勤記錄計算的工資，涉款逾16萬港元。

另一項控罪指朱祥生涉嫌於2018年5月2日至2019年10月31日期間，向嘉匯偽稱他在其值勤記錄顯示的時間，有在指派的地點當值，並意圖詐騙而誘使嘉匯向他支付按其值勤記錄計算的工資，而導致他獲得利益或嘉匯蒙受不利，嘉匯因而被誘使向朱額外支付工資約16000港元。